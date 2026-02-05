Inscription
#Beaux livres

Bruno Edan, l'urgence de peindre

Delphine Durand

ActuaLitté
Le 11 février 1981, Bruno Edan, brillant élève des Beaux-Arts de Paris, meurt terrassé par une crise d'asthme. Il n'a que 23 ans. Il laisse une oeuvre flamboyante qui restera invisible et donc inconnue pendant quarante années. Paysages, portraits, autoportraits, poèmes et journaux intimes : tout a été conservé. Grâce à sa famille qui a entrepris de la faire connaître et reconnaître, son oeuvre revit aujourd'hui par des expositions et par une présence continue dans la Galerie Saphir. Le livre de Delphine Durand, historienne de l'art, permet d'approcher la puissance exceptionnelle de cette peinture profondément expressive et lyrique accordant à la couleur la première place. Bruno Edan était un être incandescent qui, dans un court et tragique destin, a incarné le génie même d'un artiste.

Par Delphine Durand
Chez PU Rennes

|

Auteur

Delphine Durand

Editeur

PU Rennes

Genre

Monographies

Bruno Edan, l'urgence de peindre

Delphine Durand

Paru le 05/02/2026

143 pages

PU Rennes

29,00 €

ActuaLitté
9791041308293
