#Roman francophone

Le refuge du désir

Sharon Kendrick

Soudain, elle sait ce qu'elle va faire. Pour une nuit seulement, elle veut oublier d'être la timide, la prudente Grace Foster. Celle qui s'incline toujours devant l'autorité, les règlements. Dans ce palais vénitien, dans cette robe magnifique, elle n'a qu'une envie : suivre son instinct qui la pousse vers le sublime inconnu qui la dévore des yeux... Après une parenthèse enchantée dans les bras de l'homme de ses fantasmes, Grace déchante, hélas ! Car son amant se révèle être Odysseus Diamides, un milliardaire grec impitoyable...

Par Sharon Kendrick
Chez Harlequin

|

Auteur

Sharon Kendrick

Editeur

Harlequin

Genre

Roman d'amour, roman sentiment

Le refuge du désir

Sharon Kendrick

Paru le 02/03/2026

160 pages

Harlequin

4,95 €

9782280526807
