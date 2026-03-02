Liaison entre amis

Ben est le meilleur ami de Charlotte - son pilier. Aussi, quand il a besoin qu'elle l'accompagne à Bali pour un mariage, elle accepte sans hésiter d'être sa cavalière. Seulement voilà, une fois arrivée au paradis, Charlotte se surprend à regarder Ben différemment. Est-ce le soleil, la chaleur qui font monter en elle ce désir interdit ? Une chose est sûre : le baiser brûlant qu'elle échange soudain avec Ben au coucher du soleil pourrait bien mettre en péril leur précieuse amitié...