Liaison entre amis

Justine Lewis

Ben est le meilleur ami de Charlotte - son pilier. Aussi, quand il a besoin qu'elle l'accompagne à Bali pour un mariage, elle accepte sans hésiter d'être sa cavalière. Seulement voilà, une fois arrivée au paradis, Charlotte se surprend à regarder Ben différemment. Est-ce le soleil, la chaleur qui font monter en elle ce désir interdit ? Une chose est sûre : le baiser brûlant qu'elle échange soudain avec Ben au coucher du soleil pourrait bien mettre en péril leur précieuse amitié...

Chez Harlequin

Roman d'amour, roman sentiment

Paru le 02/03/2026

160 pages

4,95 €

9782280526777
