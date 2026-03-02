Toi, moi... et un bébé

La plus heureuse des mamans, Nicola Marsh Productrice à la télévision, Kristen se dévoue entièrement à sa carrière. Pourtant, lorsqu'elle tombe enceinte, elle éprouve le désir inattendu de garder cet enfant, conçu lors d'une folle nuit avec un inconnu. Et son dilemme se complique quand elle réalise que son nouveau patron, Nathan Boyd... n'est autre que son amant d'un soir ! Le plus précieux des secrets, Tracy Madison "Nous nous marierons, que tu le veuilles ou non". Face à la colère de Seth Foster, Rebecca frémit. Elle n'avait pas imaginé revoir celui à qui elle s'est offerte, quelques mois plus tôt, avant de rompre tout contact... ni l'entendre prononcer ces mots ! Et s'il lui en veut tant, c'est qu'elle lui a caché son précieux secret... Une famille providentielle, Carrie Nichols Vivre au jour le jour, sans se poser de questions ? Comment Mary pourrait-elle céder à cette demande que lui fait Brody ? Le frère de son ex-compagnon, qui l'héberge, ne voit-il pas que son petit garçon de sept mois a besoin de stabilité ? Malgré le désir brûlant que Brody lui inspire, Mary refuse d'y succomber, même pour une nuit... Romans réédités