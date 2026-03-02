Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche
#Roman francophone

Toi, moi... et un bébé

Nicola Marsh, Tracy Madison, Carrie Nichols

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
La plus heureuse des mamans, Nicola Marsh Productrice à la télévision, Kristen se dévoue entièrement à sa carrière. Pourtant, lorsqu'elle tombe enceinte, elle éprouve le désir inattendu de garder cet enfant, conçu lors d'une folle nuit avec un inconnu. Et son dilemme se complique quand elle réalise que son nouveau patron, Nathan Boyd... n'est autre que son amant d'un soir ! Le plus précieux des secrets, Tracy Madison "Nous nous marierons, que tu le veuilles ou non". Face à la colère de Seth Foster, Rebecca frémit. Elle n'avait pas imaginé revoir celui à qui elle s'est offerte, quelques mois plus tôt, avant de rompre tout contact... ni l'entendre prononcer ces mots ! Et s'il lui en veut tant, c'est qu'elle lui a caché son précieux secret... Une famille providentielle, Carrie Nichols Vivre au jour le jour, sans se poser de questions ? Comment Mary pourrait-elle céder à cette demande que lui fait Brody ? Le frère de son ex-compagnon, qui l'héberge, ne voit-il pas que son petit garçon de sept mois a besoin de stabilité ? Malgré le désir brûlant que Brody lui inspire, Mary refuse d'y succomber, même pour une nuit... Romans réédités

Par Nicola Marsh, Tracy Madison, Carrie Nichols
Chez Harlequin

|

Auteur

Nicola Marsh, Tracy Madison, Carrie Nichols

Editeur

Harlequin

Genre

Roman d'amour, roman sentiment

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Toi, moi... et un bébé par Nicola Marsh, Tracy Madison, Carrie Nichols

Commenter ce livre

 

Toi, moi... et un bébé

Nicola Marsh, Tracy Madison, Carrie Nichols

Paru le 02/03/2026

480 pages

Harlequin

8,90 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782280526548
9782280526548
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

La Grande Librairie : la littérature appelle à renouer avec le vivant Alain Soral condamné à 2 ans de prison ferme, avec mandat d’arrêt La Grande Librairie retourne en enfance, pour le meilleur et pour le pire Monsieur Le Prof devant les tribunaux : Flammarion “m'a totalement abandonné"
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.