La fiancée du viking

Norvège, 794 ap. J. -C. Vikar a-t-il découvert son secret ? Vient-il réclamer son hériter ? Désormais captive du viking, Sela redoute d'apprendre les raisons qui ont ramené le puissant guerrier sur ses terres. Lui qui l'a cruellement trahie au lendemain de leurs noces, envisage-t-il maintenant de lui prendre son fils ? Plutôt mourir ! Jamais elle ne le laissera lui enlever son enfant ! Mais elle comprend bientôt, stupéfaite, que celui-ci ignore tout de l'existence du petit Kjartan. Ce qu'il veut... c'est la reconquérir, satisfaire son désir brûlant. Le premier élan de Sela est de refuser. Mais elle comprend qu'en occupant ses jours et ses nuits, elle détournera l'attention de Vikar - et mettra ainsi son fils à l'abri... Roman réédité