Fromont jeune et Risler aîné

Publiée en 1874, cette fresque poignante, à la fois intime et universelle, mêle le drame humain et une critique sociale d'une étonnante modernité. Devenu introuvable, ce chef-d'oeuvre oublié d'Alphonse Daudet est une fresque sociale poignante. Guillaume Risler, dessinateur, dirige dans le quartier du Marais, à Paris, une fabrique de papiers peints. Cet artisan dévoué, intègre et passionné, est le symbole d'une éthique dépassée, dans une époque dominée par le profit et l'exploitation. Son jeune associé Georges, héritier de la maison Fromont, dissimule sous ses aspects charmeurs une nature opportuniste et égoïste. Sidonie, la femme de Risler, est séduite par l'ambition de Georges et entreprend sa conquête, dans une soif effrénée de luxe et de prestige. Leur liaison sera destructrice... Alors que l'industrialisation et le capitalisme façonnent de nouveaux rapports de pouvoir et de dépendance, ce triangle tragique met en lumière la collision entre valeurs morales et ambitions personnelles, dans une société en pleine mutation. Préface et dossier d'Antoine Staub