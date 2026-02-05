Inscription
#Roman francophone

Fromont jeune et Risler aîné

Alphonse Daudet, Antoine Staub

ActuaLitté
Publiée en 1874, cette fresque poignante, à la fois intime et universelle, mêle le drame humain et une critique sociale d'une étonnante modernité. Devenu introuvable, ce chef-d'oeuvre oublié d'Alphonse Daudet est une fresque sociale poignante. Guillaume Risler, dessinateur, dirige dans le quartier du Marais, à Paris, une fabrique de papiers peints. Cet artisan dévoué, intègre et passionné, est le symbole d'une éthique dépassée, dans une époque dominée par le profit et l'exploitation. Son jeune associé Georges, héritier de la maison Fromont, dissimule sous ses aspects charmeurs une nature opportuniste et égoïste. Sidonie, la femme de Risler, est séduite par l'ambition de Georges et entreprend sa conquête, dans une soif effrénée de luxe et de prestige. Leur liaison sera destructrice... Alors que l'industrialisation et le capitalisme façonnent de nouveaux rapports de pouvoir et de dépendance, ce triangle tragique met en lumière la collision entre valeurs morales et ambitions personnelles, dans une société en pleine mutation. Préface et dossier d'Antoine Staub

Par Alphonse Daudet, Antoine Staub
Chez Archipoche Editions

|

Auteur

Alphonse Daudet, Antoine Staub

Editeur

Archipoche Editions

Genre

Littérature française

Fromont jeune et Risler aîné

Alphonse Daudet

Paru le 05/02/2026

373 pages

Archipoche Editions

8,95 €

ActuaLitté
9791039207010
© Notice établie par ORB
