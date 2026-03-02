Cruelle séduction ; Un regard par la fenêtre

Cruelle séduction, Janie Crouch Depuis des années, Ren traque sans succès le criminel Damien Freihof... Et voilà que réapparaît la première épouse de Freihof : Natalie, portée disparue depuis six ans. Aussitôt, Ren pense à l'utiliser comme appât et l'approche en essayant de la séduire, avant d'hésiter à poursuivre son plan. Car Natalie paraît terrifiée et il semble que, loin d'être l'alliée de son ex-mari, elle tente désespérément de lui échapper... Un regard par la fenêtre, Carla Cassidy Brittany hésite. Certes, elle a besoin d'un menuisier, mais peut-elle accorder sa confiance à l'inconnu qui frappe à sa porte ? Cela dit, le criminel qui la menaçait quelques mois plus tôt a été tué par la police. Elle peut donc vivre sans crainte et se laisser charmer par cet homme à la silhouette rassurante. Et quand Brittany réalise que quelqu'un rôde la nuit autour de chez elle... c'est vers cet homme qu'elle se tourne. Romans réédités