Polar

Cruelle séduction ; Un regard par la fenêtre

Carla Cassidy, Janie Crouch

Cruelle séduction, Janie Crouch Depuis des années, Ren traque sans succès le criminel Damien Freihof... Et voilà que réapparaît la première épouse de Freihof : Natalie, portée disparue depuis six ans. Aussitôt, Ren pense à l'utiliser comme appât et l'approche en essayant de la séduire, avant d'hésiter à poursuivre son plan. Car Natalie paraît terrifiée et il semble que, loin d'être l'alliée de son ex-mari, elle tente désespérément de lui échapper... Un regard par la fenêtre, Carla Cassidy Brittany hésite. Certes, elle a besoin d'un menuisier, mais peut-elle accorder sa confiance à l'inconnu qui frappe à sa porte ? Cela dit, le criminel qui la menaçait quelques mois plus tôt a été tué par la police. Elle peut donc vivre sans crainte et se laisser charmer par cet homme à la silhouette rassurante. Et quand Brittany réalise que quelqu'un rôde la nuit autour de chez elle... c'est vers cet homme qu'elle se tourne. Romans réédités

Par Carla Cassidy, Janie Crouch
Chez Harlequin

|

Auteur

Carla Cassidy, Janie Crouch

Editeur

Harlequin

Genre

Suspense romantique

Cruelle séduction ; Un regard par la fenêtre par Carla Cassidy, Janie Crouch

Commenter ce livre

 

Cruelle séduction ; Un regard par la fenêtre

Carla Cassidy, Janie Crouch

Paru le 02/03/2026

416 pages

Harlequin

8,90 €

9782280525527
