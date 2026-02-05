Inscription
#Imaginaire

Les soeurs démentes d'Esi

Mathilde Montier, Tashan Mehta

Connaissez-vous la forme que prend la folie ? Deux soeurs, Myung et Laleh, sont les gardiennes de la baleine-univers de babel. Elles explorent ses chambres cosmiques, se racontent des histoires et louent la Grande Wisa - leur créatrice. Pour Laleh, leur mission est toute sa vie. Pour Myung, ce n'est pas assez. Laleh s'épanouit au rythme du chant insouciant de la baleine quand sa soeur n'entend que le silence. Des questions existentielles la tourmentent : y a-t-il d'autres gens, quelque part ? Qui est la Grande Wisa, et pourquoi les a-t-elle créées ? Alors Myung quitte la baleine de babel pour naviguer sur la "mer noire" et explorer ses "îles" aux formes changeantes. Leur séparation va changer le monde. "Il arrive parfois que survienne une fantasy si saisissante, si bouleversante qu'elle transforme en bien votre vision du monde. Roman d'une originalité absolue, merveilleusement immersif et profondément engageant, Les Soeurs démentes d'Esi est un futur classique, un livre comme je n'en ai pas lu d'aussi bon depuis des années. " - Helen Marshall Traduit de l'anglais par Mathilde Montier.

Chez L' Atalante Editions

|

Auteur

Editeur

L' Atalante Editions

Genre

Fantasy

Paru le 05/02/2026

480 pages

L' Atalante Editions

24,50 €

9791036002496
