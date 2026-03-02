Inscription
#Roman francophone

Délicieuse attraction ; Désir à contretemps

Katherine Garbera, Jayci Lee

ActuaLitté
Délicieuse attraction, Katherine Garbera Série "Les héritiers de Gilbert Corners" - Tome 1/3 Magnétiques et tourmentés, ils font face à leur destin Je suis la Bête. C'est ainsi que Conrad Gilbert, célèbre chef cuisinier, se présente. Ténébreux, arrogant, il est le meilleur. Ce qui n'empêche nullement Indy Belmont, libraire et animatrice de l'émission Hometown, Home Again, de le défier devant les caméras. Contraint de revenir à Gilbert Corners, où chacun pense que sa famille est maudite, Conrad est furieux. Mais la pétillante Indy éveille en lui d'étranges désirs... Désir à contretemps, Jayci Lee Quand Megan, violoniste de talent, s'accorde une étreinte fiévreuse avec un inconnu, elle n'imagine pas qu'il s'agit du nouveau directeur financier embauché par son propre père ! Daniel Pak est séduisant, prometteur et, en théorie, il serait un gendre idéal. Mais si le père de Megan apprend qu'il a mis sa fille enceinte sans même lui avoir demandé son prénom... il reniera Megan et le renverra sur-le-champ.

Par Katherine Garbera, Jayci Lee
Chez Harlequin

|

Auteur

Katherine Garbera, Jayci Lee

Editeur

Harlequin

Genre

Roman d'amour, roman sentiment

Paru le 02/03/2026

320 pages

Harlequin

8,50 €

