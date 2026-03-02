Le baiser d'une vétérinaire ; Leur seconde chance ?

Le baiser d'une vétérinaire, Sue MacKay Depuis l'accident qui a marqué son corps, Kate garde ses distances avec la gent masculine, de peur d'être rejetée. Jusqu'à sa rencontre avec Finn, lors d'une soirée. Cet homme éveille en elle un trouble inédit, au point qu'elle s'autorise à lui exprimer son désir dans un baiser dévastateur. Mais, alors que cette étreinte aurait dû rester un doux souvenir, Kate retrouve Finn quelques mois plus tard, dans son cabinet vétérinaire, en tant que nouveau confrère... Leur seconde chance ? Kate Hardy Divorcée de longue date, le Dr Mandy est aujourd'hui pleinement satisfaite de sa vie. Elle a une vie sociale bien remplie, une fille merveilleuse et un petit-enfant en route. Elle ne peut rien demander de plus - et certainement pas un homme ! Du moins le croit-elle, avant de collaborer avec le Dr Daniel Monroe. Ce dernier lui fait tourner la tête, alors même qu'elle se croyait immunisée contre l'amour. Et s'il lui offrait une nouvelle chance de bonheur ?