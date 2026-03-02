Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche
#Roman francophone

Le baiser d'une vétérinaire ; Leur seconde chance ?

Sue MacKay, Kate Hardy

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Le baiser d'une vétérinaire, Sue MacKay Depuis l'accident qui a marqué son corps, Kate garde ses distances avec la gent masculine, de peur d'être rejetée. Jusqu'à sa rencontre avec Finn, lors d'une soirée. Cet homme éveille en elle un trouble inédit, au point qu'elle s'autorise à lui exprimer son désir dans un baiser dévastateur. Mais, alors que cette étreinte aurait dû rester un doux souvenir, Kate retrouve Finn quelques mois plus tard, dans son cabinet vétérinaire, en tant que nouveau confrère... Leur seconde chance ? Kate Hardy Divorcée de longue date, le Dr Mandy est aujourd'hui pleinement satisfaite de sa vie. Elle a une vie sociale bien remplie, une fille merveilleuse et un petit-enfant en route. Elle ne peut rien demander de plus - et certainement pas un homme ! Du moins le croit-elle, avant de collaborer avec le Dr Daniel Monroe. Ce dernier lui fait tourner la tête, alors même qu'elle se croyait immunisée contre l'amour. Et s'il lui offrait une nouvelle chance de bonheur ?

Par Sue MacKay, Kate Hardy
Chez Harlequin

|

Auteur

Sue MacKay, Kate Hardy

Editeur

Harlequin

Genre

Roman d'amour, roman sentiment

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Le baiser d'une vétérinaire ; Leur seconde chance ? par Sue MacKay, Kate Hardy

Commenter ce livre

 

Le baiser d'une vétérinaire ; Leur seconde chance ?

Sue MacKay, Kate Hardy

Paru le 02/03/2026

288 pages

Harlequin

7,90 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782280524018
9782280524018
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

La Grande Librairie : la littérature appelle à renouer avec le vivant Alain Soral condamné à 2 ans de prison ferme, avec mandat d’arrêt La Grande Librairie retourne en enfance, pour le meilleur et pour le pire Monsieur Le Prof devant les tribunaux : Flammarion “m'a totalement abandonné"
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.