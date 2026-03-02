Le pacte de la lame de fer

Sauver la ville était censé être la partie la plus difficile... Parker Ferro ne peut jamais être tranquille. Après avoir sauvé San Amaro de la destruction pour la deuxième fois et s'être réconcilié avec son petit ami, tout ce qu'il a prévu au programme, c'est se détendre sur son canapé jusqu'à ce que ses oreilles arrêtent de bourdonner. Malheureusement, les mille royaumes qu'il vient de sauver ont leur façon bien à eux de le remettre dans le bain, et des morts reviennent le hanter. Quand il est appelé par la police de San Amaro pour être consultant dans l'enquête sur le meurtre d'un manifestant anti-paranormal tué par la magie fae, Parker se retrouve pris dans une toile politique complexe, tissée bien avant sa naissance. A présent, Parker doit percer le mystère derrière le meurtre et démêler de vieux secrets de famille avant que ses nouveaux amis et alliances ne subissent des dégâts irréversibles. Au moins, cette fois, il aura de l'aide, avec un peu de chance... #Complots #Faes #Enquête