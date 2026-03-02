Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche
#Imaginaire

Le pacte de la lame de fer

Kai Butler

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Sauver la ville était censé être la partie la plus difficile... Parker Ferro ne peut jamais être tranquille. Après avoir sauvé San Amaro de la destruction pour la deuxième fois et s'être réconcilié avec son petit ami, tout ce qu'il a prévu au programme, c'est se détendre sur son canapé jusqu'à ce que ses oreilles arrêtent de bourdonner. Malheureusement, les mille royaumes qu'il vient de sauver ont leur façon bien à eux de le remettre dans le bain, et des morts reviennent le hanter. Quand il est appelé par la police de San Amaro pour être consultant dans l'enquête sur le meurtre d'un manifestant anti-paranormal tué par la magie fae, Parker se retrouve pris dans une toile politique complexe, tissée bien avant sa naissance. A présent, Parker doit percer le mystère derrière le meurtre et démêler de vieux secrets de famille avant que ses nouveaux amis et alliances ne subissent des dégâts irréversibles. Au moins, cette fois, il aura de l'aide, avec un peu de chance... #Complots #Faes #Enquête

Par Kai Butler
Chez MXM Bookmark

|

Auteur

Kai Butler

Editeur

MXM Bookmark

Genre

Paranormal, Bit-lit, Science-f

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Le pacte de la lame de fer par Kai Butler

Commenter ce livre

 

Le pacte de la lame de fer

Kai Butler

Paru le 02/03/2026

584 pages

MXM Bookmark

25,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9791038169548
9791038169548
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

La Grande Librairie : la littérature appelle à renouer avec le vivant Alain Soral condamné à 2 ans de prison ferme, avec mandat d’arrêt La Grande Librairie retourne en enfance, pour le meilleur et pour le pire Monsieur Le Prof devant les tribunaux : Flammarion “m'a totalement abandonné"
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.