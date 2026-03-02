Inscription
#Imaginaire

Raisa Montefiore

Deborah Wilde

ActuaLitté
Parfois, sortir des bois sans l'aide du Grand Méchant Loup est impossible. Raisa Montefiore veut retrouver la femme qui a saboté ses recherches et créé le tout premier loup-garou. Malheureusement, sa mission tourne au vinaigre quand elle est accusée de meurtre. Oups. Pas question d'abandonner pour autant. Afin d'honorer la promesse faite à sa soeur sur son lit de mort et de sauver son avenir, elle doit convaincre Gideon Stern, l'ex-flic autoritaire devenu loup-garou, de cesser de l'ignorer. Elle aura besoin de son aide pour traquer leur ennemie commune et mettre un terme à ses manigances. Leur mission les conduit à travers des royaumes magiques dirigés par des femmes aussi brillantes que redoutables. Et, au milieu du chaos, trouver l'équilibre entre sa soif de vengeance et la tension brûlante entre Gideon et elle rend chaque pas un peu plus risqué. Mais, dans cette forêt pleine de pièges, se perdre pourrait bien devenir le dénouement parfait... #LoupsGarous #RéécritureDeConte #Magie

Par Deborah Wilde
Chez MXM Bookmark

|

Auteur

Deborah Wilde

Editeur

MXM Bookmark

Genre

Paranormal, Bit-lit, Science-f

Retrouver tous les articles sur Raisa Montefiore par Deborah Wilde

Commenter ce livre

 

Raisa Montefiore

Deborah Wilde

Paru le 02/03/2026

352 pages

MXM Bookmark

19,00 €

ActuaLitté
9791038143890
