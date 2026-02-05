Inscription
#Essais

Le Monde magique de l'Astrologie

Francesca Rossi, Ginny Chiara Viola

Ce guide illustré permet aux jeunes lecteurs de comprendre les signes astrologiques, les planètes et leur influence de manière simple et amusante. Grâce à un ton clair, des activités pratiques et des illustrations colorées, les enfants peuvent créer leur propre thème astral, prédire leur journée et explorer leurs émotions à travers les astres. Un outil parfait pour apprendre à mieux se connaître... et comprendre ses amis !

Chez White Star

Auteur

Editeur

White Star

Genre

Astrologie

Le Monde magique de l'Astrologie

Paru le 05/02/2026

96 pages

White Star

14,90 €

9788832916614
