Le Monde magique de l'Astrologie

Ce guide illustré permet aux jeunes lecteurs de comprendre les signes astrologiques, les planètes et leur influence de manière simple et amusante. Grâce à un ton clair, des activités pratiques et des illustrations colorées, les enfants peuvent créer leur propre thème astral, prédire leur journée et explorer leurs émotions à travers les astres. Un outil parfait pour apprendre à mieux se connaître... et comprendre ses amis !