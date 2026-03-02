Le chat qui ne rit pas et autres vérités animalières

Ce livre est un bestiaire surréaliste créé par un artiste multi-facettes qui nous embarque dans son monde en 81 oeuvres graphiques faites de détournements accompagnées de 81 textes tout aussi décalés ! Zoologique, critique, poétique, philosophique, polémique, politique, anecdotique, érotique, empathique, artistique, hérétique, lubrique mais éminemment sympathique, cet ouvrage n'a qu'un hic : nous n'oserions garantir que tout ce qu'il affirme est véridique, ni authentique.