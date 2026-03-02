Inscription
#Beaux livres

Le chat qui ne rit pas et autres vérités animalières

Meeus Dominique, Dominique Meeùs

ActuaLitté
Ce livre est un bestiaire surréaliste créé par un artiste multi-facettes qui nous embarque dans son monde en 81 oeuvres graphiques faites de détournements accompagnées de 81 textes tout aussi décalés ! Zoologique, critique, poétique, philosophique, polémique, politique, anecdotique, érotique, empathique, artistique, hérétique, lubrique mais éminemment sympathique, cet ouvrage n'a qu'un hic : nous n'oserions garantir que tout ce qu'il affirme est véridique, ni authentique.

Par Meeus Dominique, Dominique Meeùs
Chez Editions du Basson

|

Auteur

Meeus Dominique, Dominique Meeùs

Editeur

Editions du Basson

Genre

Monographies

Le chat qui ne rit pas et autres vérités animalières

Meeus Dominique, Dominique Meeùs

Paru le 02/03/2026

170 pages

Editions du Basson

25,00 €

ActuaLitté
9782931242216
