L’épigraphie au XXIe siècle

Cette étude aborde le concept du " Cercle du détroit de Gibraltar " à travers l'épigraphie. Il examine les caractéristiques de cette région géohistorique afin de proposer un cadre conceptuel commun aux historiens et aux archéologues. Ce dossier explore le concept du " Cercle du Détroit " (M. Tarradell i Mateu) à travers le prisme de l'épigraphie. Il interroge son importance réelle pour le monde urbain romain, les traits distinctifs de cet espace géohistorique ainsi que la pertinence de sa construction a posteriori à partir d'un héritage partagé. Il se demande si ses habitants, malgré la diversité de leurs origines, ont pu revendiquer une appartenance commune à ce " Cercle ". L'objectif est de proposer un cadre conceptuel partagé pour les historiens et les archéologues.