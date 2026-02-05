Inscription
#Essais

L’épigraphie au XXIe siècle

Sabine Panzram, Mohcin Cheddad

Cette étude aborde le concept du " Cercle du détroit de Gibraltar " à travers l'épigraphie. Il examine les caractéristiques de cette région géohistorique afin de proposer un cadre conceptuel commun aux historiens et aux archéologues. Ce dossier explore le concept du " Cercle du Détroit " (M. Tarradell i Mateu) à travers le prisme de l'épigraphie. Il interroge son importance réelle pour le monde urbain romain, les traits distinctifs de cet espace géohistorique ainsi que la pertinence de sa construction a posteriori à partir d'un héritage partagé. Il se demande si ses habitants, malgré la diversité de leurs origines, ont pu revendiquer une appartenance commune à ce " Cercle ". L'objectif est de proposer un cadre conceptuel partagé pour les historiens et les archéologues.

Chez Casa de Velazquez

Auteur

Sabine Panzram, Mohcin Cheddad

Editeur

Casa de Velazquez

Genre

Ouvrages généraux

L’épigraphie au XXIe siècle

Sabine Panzram, Mohcin Cheddad

Paru le 05/02/2026

330 pages

Casa de Velazquez

34,00 €

9788490964798
