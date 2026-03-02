Inscription
#Roman francophone

Ainsi seront-elles

Lalieux Andre

ActuaLitté
Romu, petit macho de quartier, vit de magouilles avec ses potes de la cité. Un jour, il flashe sur une inconnue dans le bus. Trop vieille pour lui ? Sans doute. Mais elle va le hanter. Elle va le changer... En 2050, le monde s'est méchamment radicalisé. A Charleroi, comme partout, dans un monde aux mutations climatiques devenues incontrôlables, la répression règne. Mado, Albane, Rachida et Rambo, quatre femmes, s'y débattent pour survivre. Elles vivent leurs amours complexes et chacune, de son côté, entre en lutte contre ou pour la dictature au pouvoir. Elles font l'expérience de l'adrénaline, de la violence et de la désillusion. André Lalieux nous livre ici un roman sombre au scénario crédible et remue la fange humaine avec le sens de la dérision qui le caractérise.

Par Lalieux Andre
Chez Editions du Basson

|

Auteur

Lalieux Andre

Editeur

Editions du Basson

Genre

Littérature française

Retrouver tous les articles sur Ainsi seront-elles par Lalieux Andre

Commenter ce livre

 

Ainsi seront-elles

Lalieux Andre

Paru le 02/03/2026

222 pages

Editions du Basson

20,00 €

ActuaLitté
9782931242179
© Notice établie par ORB
plus d'informations

