Violences (physiques, psychologiques, sexuelles...)

Préface du Dr Ghada Hatem-Gantzer Forts de leurs expériences universitaire, de conférencier et de terrain depuis de nombreuses années, les auteurs, sous un format de guide exhaustif de 78 fiches résolument pratiques, ont créé une nouvelle méthode " RéVARA " afin d'aider efficacement [les professionnels, les victimes, les aidants et les accompagnants...] à la prise en charge globale de la victime [du nouveau-né à la personne âgée] de violences [physiques (coups et blessures, maltraitances, séquestrations...) psychologiques (harcèlements, humiliations, négligences...), sexuelles (agressions, mutilations, viols...)...].. La méthode REVARA Reconnaître. Introduit les définitions de victime et de violence. Présente la méthode utilisée et apporte les éléments pour identifier une victime. Ecouter. Structure la conduite d'un entretien en détaillant les techniques de reformulation, de questionnement et de gestion du langage... Traite des entretiens spécifiques avec des enfants, des victimes d'agressions sexuelles et de violences familiales. Voir. Aide à l'analyse des réactions psychologiques et des comportements et fournit des outils pour interpréter le langage non verbal ainsi que les principales lésions rencontrées. Attester. Identifie les principaux documents délivrés nécessaires dans l'accomplissement des démarches tout en abordant la notion de secret professionnel et de témoignage. Réagir. Explique les violences subies et les démarches à entreprendre afin d'aider la victime à devenir actrice de sa prise en charge. Accompagner. Précise comment soutenir la victime dans son processus de reconstruction, grâce à l'aide apportée par les citoyens, les professionnels et les associations. Plus un QR code proposant des compléments d'information riches en exemples pratiques, conseils, photos, ainsi que des textes de loi... permettant au lecteur d'accéder facilement aux principaux sites gouvernementaux et associatifs, bénéficiant ainsi en permanence des dernières mises à jour juridiques et administratives pour réaliser une prise en charge efficace des victimes. Les auteurs Dr BERNARD MARC Médecin légiste Chef de service de " La maison des femmes " Saint-Denis (93). Ancien chef de service, fondateur d'unités médico-judiciaires (60, 77) Médecin légiste référent de plusieurs chaînes de télévision. Auteur de nombreux ouvrages sur la médecine légale et sa pratique. LOÏC CADIOU Infirmier Diplômé en victimologie, criminologie et soutien psychologique. Auteur d'ouvrages sur la prise en charge des victimes en prompt secours dans différents domaines (bilans, juridique, religieux, grands dispositifs de secours, secourisme sportif, soutien psychologique...).