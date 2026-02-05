Milous Bonny, une vie en couleurs

Une vie en couleurs, un héritage en lumière, pour une peinture qui croque le monde de manière gourmande et généreuse. Né en 1913 à Chavannes et mort à Lausanne en 1974, élève de Violette Diserens, Emile-Pierre Bonny, dit Milous Bonny, a aussi étudié à Paris où il rencontrera Derain et Kisling, et exposera lui-même. Il deviendra du reste également un célèbre et flamboyant galeriste à Echandens. Peintre vaudois discret mais profondément attaché à la couleur, au lien humain et à la transmission, Milous Bonny a construit une oeuvre vibrante, entre enracinement local et ouverture au monde. Formé par des figures majeures, voyageur curieux, bon vivant et portraitiste inspiré, il laisse une production riche où se lisent ses rencontres, ses émotions et ses paysages intérieurs. Cet ouvrage retrace sa trajectoire humaine et artistique, explore ses influences, sa sensibilité, et redonne à son travail toute sa place dans le paysage artistique romand de la seconde moitié du XXe siècle.