Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche
#Essais

Le mot qui manque

Ella Balaert, Jean-Paul Galibert

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Le Mot qui manque est le récit d'une bataille et d'une guérison. En septembre 2022, Jean-Paul Galibert a subi un AVC qui a affecté la zone du langage. Devenu aphasique, ce philosophe, auteur d'une thèse sur le langage, a dû réapprendre à nommer les choses et à s'exprimer en luttant à la fois contre l'oubli neurologique, causé par son accident, et contre des refoulements inconscients, dus à une enfance violentée. Conduit à la première personne, ce journal a été rédigé à deux mains. Jean-Paul Galibert, qui vivait les choses du dedans, ne pouvait plus écrire : il a dicté quelques mots, rares au début, puis de plus en plus nombreux, et rédigé des passages entiers. Ella Balaert, autrice d'un grand nombre d'ouvrages, pouvait tout écrire, mais du dehors.

Par Ella Balaert, Jean-Paul Galibert
Chez Station Zapata éditions

|

Auteur

Ella Balaert, Jean-Paul Galibert

Editeur

Station Zapata éditions

Genre

Témoignages

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Le mot qui manque par Ella Balaert, Jean-Paul Galibert

Commenter ce livre

 

Le mot qui manque

Ella Balaert, Jean-Paul Galibert

Paru le 02/03/2026

156 pages

Station Zapata éditions

18,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782488718035
9782488718035
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

La Grande Librairie : la littérature appelle à renouer avec le vivant Alain Soral condamné à 2 ans de prison ferme, avec mandat d’arrêt La Grande Librairie retourne en enfance, pour le meilleur et pour le pire Monsieur Le Prof devant les tribunaux : Flammarion “m'a totalement abandonné"
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.