Le Mot qui manque est le récit d'une bataille et d'une guérison. En septembre 2022, Jean-Paul Galibert a subi un AVC qui a affecté la zone du langage. Devenu aphasique, ce philosophe, auteur d'une thèse sur le langage, a dû réapprendre à nommer les choses et à s'exprimer en luttant à la fois contre l'oubli neurologique, causé par son accident, et contre des refoulements inconscients, dus à une enfance violentée. Conduit à la première personne, ce journal a été rédigé à deux mains. Jean-Paul Galibert, qui vivait les choses du dedans, ne pouvait plus écrire : il a dicté quelques mots, rares au début, puis de plus en plus nombreux, et rédigé des passages entiers. Ella Balaert, autrice d'un grand nombre d'ouvrages, pouvait tout écrire, mais du dehors.