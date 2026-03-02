Le Mot qui manque est le récit d'une bataille et d'une guérison. En septembre 2022, Jean-Paul Galibert a subi un AVC qui a affecté la zone du langage. Devenu aphasique, ce philosophe, auteur d'une thèse sur le langage, a dû réapprendre à nommer les choses et à s'exprimer en luttant à la fois contre l'oubli neurologique, causé par son accident, et contre des refoulements inconscients, dus à une enfance violentée. Conduit à la première personne, ce journal a été rédigé à deux mains. Jean-Paul Galibert, qui vivait les choses du dedans, ne pouvait plus écrire : il a dicté quelques mots, rares au début, puis de plus en plus nombreux, et rédigé des passages entiers. Ella Balaert, autrice d'un grand nombre d'ouvrages, pouvait tout écrire, mais du dehors.
Par
Ella Balaert, Jean-Paul Galibert Chez
Station Zapata éditions
