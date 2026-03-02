La clôture de l'espèce

Dans un proche avenir, l'espèce humaine en est venue à la conclusion qu'elle était nuisible au monde. Elle a programmé la fin de la civilisation. Il est désormais interdit de procréer. Le suicide est facilité. Les derniers survivants sont regroupés dans quelques grandes villes. Tout contact avec l'extérieur, abandonné aux animaux et à des êtres humains sciemment laissés à l'état primitif, est prohibé. Vieillissante, la population diminue rapidement. Ce sont des robots dirigés par l'intelligence artificielle qui sont chargés tout à la fois de veiller sur les vieux jours de ces gens et de les maintenir à l'intérieur de leur enclos doré. Alors que toute résistance semble avoir disparu, une ultime tentative, mûrie durant des décennies, est lancée. Un homme seul, Gabriel, parvient à s'échapper. Son objectif ? Trouver les humains de l'extérieur et leur transmettre l'héritage de toute une civilisation. Ignorant tout des forces qui se dresseront contre lui, il se lance dans l'inconnu. C'est alors que les masques tombent. Ses adversaires se dévoilent. Traqué par un ami voulant le ramener coûte que coûte, il découvrira le prix de sa quête. Alors qu'il fait une rencontre déterminante pour la réussite de sa mission, il prend conscience des sacrifices à consentir pour avoir une chance de stopper cette Clôture de l'espèce. Engagé dans un voyage sans retour, sera-t-il prêt à aller jusqu'au bout ?