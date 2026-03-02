Inscription
#Roman francophone

Monde & solitudes

Alain Marc

ActuaLitté
Le Grand cycle de la vie ou l'odyssée humaine est un cycle de quatorze poèmes - à dire, à crier et à murmurer - de plus de mille trois cents pages. Un CD a été produit avec la lecture par l'auteur d'un extrait significatif de chaque poème et une composition sonore créée spécifiquement pour chaque poème par Laurent Maza. Une version de ce CD a été créée pour la scène avec un diaporama en fond de scène du peintre Lawrence et représentée à trois reprises dont la dernière au théâtre du Beauvaisis - scène nationale dans la grange de la Maladrerie Saint-Lazare à Beauvais - la première étant visualisable intégralement sur Internet. Des lectures d'extraits ont eu lieu ainsi que des publications de passages en livres d'artistes ou en livres pauvres et exposées. Une lecture complète de la totalité du Grand cycle de la vie ou l'odyssée humaine est disponible sur Internet. Monde & solitudes est le cinquième poème du cycle.

Par Alain Marc
Chez Editions Douro

|

Auteur

Alain Marc

Editeur

Editions Douro

Genre

Littérature française

Monde & solitudes

Alain Marc

Paru le 02/03/2026

74 pages

Editions Douro

15,00 €

ActuaLitté
9782384065967
© Notice établie par ORB
