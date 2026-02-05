Inscription
#Roman francophone

La montagne ardente

Philippe Manevy

Le lauréat du prix Roman France Télévisions 2025 nous invite à une nouvelle traversée du vingtième siècle, sur les traces cette fois-ci de notre ruralité. Depuis des générations, les Manevy sont installés au pied du Lizieux, un volcan auvergnat éteint et usé par le temps. Ils ont traversé le vingtième siècle au rythme de ses petites victoires et de ses grandes désillusions, un siècle de guerres et de progrès qui ont modifié notre rapport au monde et à la nature. Cette famille ordinaire contient des destins extraordinaires. Parmi eux Joseph, le grand-père que le narrateur n'a pourtant jamais connu : un funambule, qui marche sur les mains et vit toujours entre deux mondes. Jeanne, devenue sa femme après qu'ils se sont rencontrés sur le tard ; Victor, le grand-oncle curé qui aurait inspiré Albert Camus quand il écrivait La Peste... C'est tout un monde de labeur, de tendresse et de poésie que l'auteur exhume sous nos yeux. La colline qui travaille et La montagne ardente auraient dû être un seul et même texte. Philippe Manevy a finalement choisi de leur donner une existence distincte. Après avoir suivi le fil de sa lignée maternelle, il aborde ici le versant paternel de son histoire. Avec élégance et agilité il va et vient entre deux mondes, l'ancien et le nouveau, la campagne et la ville, et cherche, comme le travailleur de la terre, à les faire pousser dans un même jardin.

Chez Le Bruit du monde

Philippe Manevy

Le Bruit du monde

Littérature française

La montagne ardente

Philippe Manevy

Paru le 05/02/2026

384 pages

Le Bruit du monde

22,00 €

9782386010880
© Notice établie par ORB
