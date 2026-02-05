Inscription
Roman francophone

L'Ombre des fugitives

Michel Lacombe

Après le décès de sa mère, la toute jeune Isabelle s'enfuit de chez elle et trouve refuge chez Gus et Félicie, un couple d'aubergistes installé dans la montagne. Débrouillarde et volontaire, elle s'initie très vite aux arts culinaires et découvre enfin la douceur d'un foyer. Mais un jour qu'elle se rend à la foire de Gap, elle tombe sur son abominable frère qui a ordre de la ramener chez eux. Evitant à tout prix d'être de nouveau retrouvée par sa famille, c'est alors qu'elle est rejointe par Julie, la fille de la nouvelle compagne de son père. Que cherchent-elles tant, l'une et l'autre, à fuir ?

Chez Editions De Borée

Auteur

Editeur

Genre

Autres régions

L'Ombre des fugitives

Paru le 05/02/2026

320 pages

20,90 €

9782812941030
