L'héritier d'un Visconti

Dani Collins

Enfant secret Elles vont devoir révéler leur précieux secret à l'homme qu'elles n'ont jamais cessé d'aimer... Bree n'en revient pas. Sur un article de journal consacré aux héritiers Visconti, elle vient de reconnaître Jackson. Ou plutôt Jax, l'inconnu qui lui a offert trois ans plus tôt une nuit inoubliable - et une fille ! Et dire qu'elle l'a cherché en vain durant tout ce temps pour que le hasard décide finalement de les réunir ! Sitôt que Jackson découvre sa paternité, la situation devient plus complexe encore. Résolu à donner son nom à son héritière, ce dernier propose immédiatement à Bree un mariage de convenance...

Chez Harlequin

Auteur

Editeur

Genre

Roman d'amour, roman sentiment

L'héritier d'un Visconti

Paru le 02/03/2026

160 pages

4,95 €

9782280526784
