Les secrets du Highlander

Ecosse, XIIIe siècle Ailsa est hors d'elle : son père, le chef Frederick McCrieff, a offert sa main en mariage à Rory Lochmore, héritier du clan ennemi du sien depuis des générations. Elle se fiche bien que cette union scelle la réconciliation entre leurs deux familles, il n'est pas question qu'elle se laisse traiter comme une vulgaire marchandise ! Encore moins qu'elle lie son destin à celui d'un inconnu ! Mais face à l'allure implacable de son futur époux, elle sent aussitôt sa détermination faiblir. Car dans les yeux étincelants de Rory, elle entrevoit la flamme naissante de la passion... ainsi que des secrets profondément enfouis. Des secrets qui impacteront sa vie à jamais... Roman réédité