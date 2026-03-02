Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche
#Roman francophone

Les secrets du Highlander

Nicole Locke

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Ecosse, XIIIe siècle Ailsa est hors d'elle : son père, le chef Frederick McCrieff, a offert sa main en mariage à Rory Lochmore, héritier du clan ennemi du sien depuis des générations. Elle se fiche bien que cette union scelle la réconciliation entre leurs deux familles, il n'est pas question qu'elle se laisse traiter comme une vulgaire marchandise ! Encore moins qu'elle lie son destin à celui d'un inconnu ! Mais face à l'allure implacable de son futur époux, elle sent aussitôt sa détermination faiblir. Car dans les yeux étincelants de Rory, elle entrevoit la flamme naissante de la passion... ainsi que des secrets profondément enfouis. Des secrets qui impacteront sa vie à jamais... Roman réédité

Par Nicole Locke
Chez Harlequin

|

Auteur

Nicole Locke

Editeur

Harlequin

Genre

Romance historique

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Les secrets du Highlander par Nicole Locke

Commenter ce livre

 

Les secrets du Highlander

Nicole Locke trad. Sophia Libret

Paru le 02/03/2026

320 pages

Harlequin

7,90 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782280526487
9782280526487
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

La Grande Librairie : la littérature appelle à renouer avec le vivant Alain Soral condamné à 2 ans de prison ferme, avec mandat d’arrêt La Grande Librairie retourne en enfance, pour le meilleur et pour le pire Monsieur Le Prof devant les tribunaux : Flammarion “m'a totalement abandonné"
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.