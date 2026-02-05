Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche
#Roman francophone

Bleue comme la rivière

Louise Browaeys

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
A la croisée de l'essai et du roman, ce livre fait le lien entre écologie, littérature et intime avec une brillante impertinence. Une femme de quarante ans émerge de sa dernière maternité. Elle a un bureau, deux enfants, une bibliothèque, un balcon à défaut d'un jardin, un mari qui l'aime. Pourtant, ses fantômes sont là : les larmes de sa mère au-dessus du berceau, les barrages de l'adolescence, les histoires d'amour qui finissent mal. Qu'est-ce qui survient après cinq ans de quotidien, quand on rechigne à jouer avec ses enfants parce que c'est chiant, quand on est qu'une chienne qui trompe ? Ce livre qui irrigue de questions ne répondra pas à tout. On y lira les excuses de Spielberg aux requins tués depuis Les Dents de la mer, l'importance des castors dans la lutte contre le dérèglement climatique, les larmes parfumées de l'éléphante et comment ouvrir les portes de l'enfance grâce aux affluents que sont les livres. Alors, une nouvelle histoire sera possible.

Par Louise Browaeys
Chez Editions Phébus

|

Auteur

Louise Browaeys

Editeur

Editions Phébus

Genre

Littérature française

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Bleue comme la rivière par Louise Browaeys

Commenter ce livre

 

Bleue comme la rivière

Louise Browaeys

Paru le 05/02/2026

174 pages

Editions Phébus

19,90 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782752915375
9782752915375
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

La Grande Librairie : avant c'était mieux ? Un autre regard sur hier La classification des livres jeunesse proposée par le RN inquiète auteurs et éditeurs Pouvoir, restructurations, défiance : l’ère Olivennes commence chez Editis La Grande Librairie : quand les écrivains parlent de nos failles
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.