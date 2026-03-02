Un papa pour ses jumeaux ; Amoureuse d'un Texan

Un papa pour ses jumeaux, Melissa Senate Brooke est débordée : maman célibataire, elle se démène pour maintenir à flot sa société d'organisation de mariages. Alors quand Nick Garroway arrive dans sa vie, elle accepte volontiers son aide ? ! Ce dernier s'occupe si bien de ses jumeaux que sa présence lui devient vite indispensable. Troublée par les doux sentiments que Nick éveille en elle, Brooke se prend même à rêver d'un avenir avec lui... Amoureuse d'un Texan, Janice Maynard Si Abby se trouve à Royal, au fin fond du Texas, c'est pour réaliser un documentaire sur un festival local. Alors, quand elle propose à Carter Crane, Texan pur jus, de l'interviewer, elle ne s'attend ni à la puissante attirance qui la saisit, ni à l'incroyable aventure qu'ils vivent bientôt ensemble. Mais une relation durable est-elle possible entre elle, la citadine dans l'âme, et lui, le rancher fier de ses racines ? Romans réédités