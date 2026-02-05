100 fiches pour comprendre la psychologie

100 fiches pour connaître et maîtriser les notions essentielles de la licence de psychologie. Ce manuel traite de façon claire, structurée et dynamique des notions fondamentales de la psychologie. Ces dernières sont classées en huit parties qui correspondent aux spécialités de la discipline : - psychologie clinique et psychopathologie - psychologie de la santé - psychologie du développement, scolaire, des apprentissages et de l'orientation - psychologie cognitive et neuropsychologie - psychologie sociale, du travail et des organisations En plus de retracer le développement historique de la psychologie et de proposer des éclairages sur les méthodes comme sur les pratiques, l'approche de cette nouvelle édition est aussi orientée vers le monde contemporain : - numérique et nouvelles technologies - transition écologique - vieillissement - radicalités - nouvelles parentalités Les étudiants en premier cycle de psychologie ou d'autres champs connexes (du social, du médico-social, du sanitaire et du paramédical) comme le grand public pourront ainsi mieux connaître la psychologie.