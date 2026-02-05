Inscription
#Essais

100 fiches pour comprendre la psychologie

Matthieu Julian

ActuaLitté
100 fiches pour connaître et maîtriser les notions essentielles de la licence de psychologie. Ce manuel traite de façon claire, structurée et dynamique des notions fondamentales de la psychologie. Ces dernières sont classées en huit parties qui correspondent aux spécialités de la discipline : - psychologie clinique et psychopathologie - psychologie de la santé - psychologie du développement, scolaire, des apprentissages et de l'orientation - psychologie cognitive et neuropsychologie - psychologie sociale, du travail et des organisations En plus de retracer le développement historique de la psychologie et de proposer des éclairages sur les méthodes comme sur les pratiques, l'approche de cette nouvelle édition est aussi orientée vers le monde contemporain : - numérique et nouvelles technologies - transition écologique - vieillissement - radicalités - nouvelles parentalités Les étudiants en premier cycle de psychologie ou d'autres champs connexes (du social, du médico-social, du sanitaire et du paramédical) comme le grand public pourront ainsi mieux connaître la psychologie.

Par Matthieu Julian
Chez Bréal

|

Auteur

Matthieu Julian

Editeur

Bréal

Genre

Essais

100 fiches pour comprendre la psychologie

Matthieu Julian

Paru le 05/02/2026

290 pages

Bréal

23,90 €

ActuaLitté
9782749558325
