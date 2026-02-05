100 fiches pour réussir en ESH

100 fiches claires, méthodiques et pratiques pour réussir la dissertation et la formalisation en ESH aux concours de la voie ECG. Destiné aux étudiants de prépa ECG, ce manuel propose une méthode pas à pas pour maîtriser la dissertation d'ESH, épreuve phare des concours BCE et ECRICOME. La première partie offre une démarche en dix étapes et des exemples de fiches de révision pour s'entraîner efficacement. La seconde partie rassemble 80 fiches de formalisation (graphiques, équations, schémas) classées par grandes thématiques du programme. Clair, synthétique et pratique, l'ouvrage met l'accent sur les attentes réelles des jurys et les erreurs fréquentes des candidats. Un outil indispensable pour progresser en rigueur et gagner en efficacité le jour de l'épreuve.