Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche
#Essais

100 fiches pour réussir en ESH

Lou Dumez

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
100 fiches claires, méthodiques et pratiques pour réussir la dissertation et la formalisation en ESH aux concours de la voie ECG. Destiné aux étudiants de prépa ECG, ce manuel propose une méthode pas à pas pour maîtriser la dissertation d'ESH, épreuve phare des concours BCE et ECRICOME. La première partie offre une démarche en dix étapes et des exemples de fiches de révision pour s'entraîner efficacement. La seconde partie rassemble 80 fiches de formalisation (graphiques, équations, schémas) classées par grandes thématiques du programme. Clair, synthétique et pratique, l'ouvrage met l'accent sur les attentes réelles des jurys et les erreurs fréquentes des candidats. Un outil indispensable pour progresser en rigueur et gagner en efficacité le jour de l'épreuve.

Par Lou Dumez
Chez Bréal

|

Auteur

Lou Dumez

Editeur

Bréal

Genre

Prépas HEC

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur 100 fiches pour réussir en ESH par Lou Dumez

Commenter ce livre

 

100 fiches pour réussir en ESH

Lou Dumez

Paru le 05/02/2026

162 pages

Bréal

23,90 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782749558301
9782749558301
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

La Grande Librairie : avant c'était mieux ? Un autre regard sur hier La classification des livres jeunesse proposée par le RN inquiète auteurs et éditeurs Pouvoir, restructurations, défiance : l’ère Olivennes commence chez Editis La Grande Librairie : quand les écrivains parlent de nos failles
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.