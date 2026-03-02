Français CE1 Codeo

Le manuel Codéo pour le CE1, conforme au programme 2025 ! Le manuel Codéo CE1 propose : - Une consolidation des acquis de CP et un approfondissement pour arriver progressivement à une lecture experte : - La révision du code alphabétique avec tous les graphèmes complexes, en s'entrainant à la lecture de syllabes, de mots, puis de phrases et de textes. - Un travail sur les confusions de sons et de lettres les plus fréquentes. - Un entrainement systématique à la fluence sur l'ensemble des textes du manuel. - La lecture-compréhension de textes variés : - Les " Aventures de Sam et Lola " : des récits amusants, proches du quotidien des élèves pour débuter chaque période. - Des textes de types variés : recette, documentaire, article de magazine, notice de jeu... - Des textes littéraires tirés du patrimoine ou de romans jeunesse. Le + : Une différenciation en 3 niveaux de difficulté pour s'adapter au rythme de chaque élève, sur l'ensemble du manuel.