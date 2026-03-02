Baby-boom apocalypse

Myriam, 24 ans, vient de trouver une place de réceptionniste pour la saison d'été dans un hôtel de luxe à Biarritz, le Château d'Ilbarritz, qui domine l'océan. Certains racontent qu'il est hanté. Un soir, peu après son arrivée, Myriam découvre un corps sans vie sur la plage en contrebas de l'hôtel. La stupide noyade d'un client stupide avec qui elle a eu une altercation le jour même. Quelques jours passent et un industriel trépasse dans son bain, entre eau savonneuse et sèche-cheveux branché... Les baby-boomers qui constituent les quatre cinquièmes de la clientèle de l'hôtel d'Ilbarritz se crispent un peu lorsque, dans les couloirs, se murmure que ces accidents seraient aussi naturels que leurs fronts lisses et leurs lèvres pulpeuses...