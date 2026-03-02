Inscription
#Roman francophone

Rien ne saurait suspendre le vent de sa saison d'orage

Robert Tirvaudey, Robert Tirvaudey

Le vrai est éveil. Eveil aiguisé par l'ombre. Surtout, garder au coeur cette source sombre qui cèle et cède, révèle, se déchire. Discrète ou souveraine, la lumière s'insurge, s'impose, éclaire. S'ensuit une marche étrange, risquée, stimulée par les escarpements, les ravines, théâtre mouvant d'une lutte irréparablement située entre la vie et la mort, à la pointe du souffle. Dans ce recueil, Robert Tirvaudey nous attire ainsi, avec toute la grâce de son écriture poétique, dans cette profondeur légère, fondement de la condition humaine.

Chez Les Editions de La Mêsonetta

Poésie

Paru le 02/03/2026

170 pages

Les Editions de La Mêsonetta

21,90 €

9782491625689
