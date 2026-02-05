Inscription
#Essais

Le vocabulaire aux cycles 2 et 3

Micheline Cellier

ActuaLitté
Un ouvrage de référence sur l'enseignement du vocabulaire qui articule théorie et pratique afin de proposer aux enseignants un outil de réflexion et des séquences clés en main. Les nouveaux programmes font de l'enseignement du vocabulaire une priorité parce qu'une bonne connaissance lexicale permet de mieux comprendre et de mieux s'exprimer et reste déterminante dans la réussite scolaire . Cet ouvrage répond parfaitement aux objectifs visés par ces programmes et permet un enseignement quotidien, explicite et structuré du vocabulaire du CP à la 6e. A ces fins, il propose : - des ancrages théoriques sur le fonctionnement et le développement du lexique et sur la mémorisation ; - 45 séquences pédagogiques pour aborder les principales notions lexicales (champ lexical, synonymie, antonymie, catégorisation, polysémie, sens propre et sens figuré...), l'utilisation du dictionnaire et le vocabulaire spécifique aux disciplines ; - des jeux car ils sont essentiels pour optimiser les acquisitions langagières. Les ressources numériques contiennent : - 7 séquences supplémentaires ; - le matériel nécessaire à la réalisation des séquences en classe (cartes et planches de jeux, dominos, images, textes littéraires, reproduction d'oeuvres d'art, formes géométriques...). Elles sont disponibles sur le site : mes-ressources-pedagogiques. editions-retz. com.

Par Micheline Cellier
Chez Retz

|

Auteur

Micheline Cellier

Editeur

Retz

Genre

Maternelle et primaire

Le vocabulaire aux cycles 2 et 3

Micheline Cellier

Paru le 05/02/2026

256 pages

Retz

40,50 €

ActuaLitté
9782725648576
