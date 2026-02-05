Inscription
#Essais

Signes, symboles et mythes

Luc Benoist

Entre la chose et l'idée Les symboles ont un usage bien plus quotidien qu'on ne l'imagine. Comme le disait Aristote, "le mot chien ne mord pas" , il est le symbole par lequel nous pouvons désigner la réalité du chien. Le rôle du symbolisme consiste donc à exprimer n'importe quelle idée d'une façon qui soit accessible à tout le monde. Luc Benoist se propose d'analyser les mutations des signes depuis leur apparition jusqu'à leur lointaine métamorphose, notamment dans le domaine des mythes, et d'étudier ce qui se dresse entre la chose et l'idée : le symbole.

Chez Presses Universitaires de France

Paru le 05/02/2026

128 pages

10,00 €

