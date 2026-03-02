Inscription
#Roman francophone

La femme de Barbès

Boris Okoff

ActuaLitté
Se déroulant aussi bien dans l'univers médical que celui du foot, entre Paris et Marseille, Saint-Ouen et la Bretagne, l'Afrique et l'Europe, ces histoires ont pour ambition de dresser le portrait de personnages délaissés, en marge de la société mais qui ont pour point commun de ne jamais baisser les bras. Combatifs, nourris par l'énergie du désespoir, finiront-ils par trouver l'élan salvateur, unis par leur volonté de se battre contre la fatalité et un destin arbitraire ? Teintées d'humour, de réalisme mais aussi parfois de fantastique, ces nouvelles dont les personnages principaux sont souvent des femmes, ont pour thèmes l'exil, l'immigration, la solitude, le sentiment d'abandon. Elles portent des valeurs humanistes et sociales qui sont chères à l'auteur comme la solidarité et l'espoir.

Par Boris Okoff
Chez Editions Douro

|

Auteur

Boris Okoff

Editeur

Editions Douro

Genre

Contes et nouvelles

La femme de Barbès

Boris Okoff

Paru le 02/03/2026

150 pages

Editions Douro

18,00 €

ActuaLitté
9782384066056
