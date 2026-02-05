Je vais te détruire

Retournements de situation magistraux et émotions intenses pour un thriller qui dissèque une époque où tous les coups sont permis. Quel est le prix à payer pour un acte héroïque ? Richard Boyle connaît la réponse à cette question. Professeur de lettres dans un lycée de l'Etat du Connecticut, il n'a pas hésité à s'interposer quand un ancien élève, armé d'une ceinture d'explosifs, est venu commettre une tuerie dans l'établissement. Le courage de Richard a permis d'éviter le pire, mais bientôt les parents du jeune kamikaze, décédé accidentellement, l'accusent d'homicide, tandis que d'autres montent une cabale contre lui. Le statut de héros est décidément bien précaire. Sans compter qu'un maître chanteur le menace de révélations compromettantes... Qui en veut à Richard ? Pour racheter sa réputation, le prof se lance dans une enquête qui le met sur la route de dangereux criminels... Est-il de taille à défier ceux qui veulent le détruire ? Lui, qui a sauvé une école, arrivera-t-il à sauver sa carrière, sa famille ?