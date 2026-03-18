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Arrêtez de stresser : votre enfant n'est pas foutu (même s'il n'est pas 1er de la classe)

Naïm Bououchma

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Et si le problème n'était pas votre enfant... mais l'école ? Notes, classements, orientations, pression de la performance... Jamais l'école n'a autant évalué, comparé et étiqueté les élèves. Et pourtant, jamais ces derniers n'ont été aussi nombreux à se sentir en échec, épuisés, démotivés ou "pas à la hauteur" . Naïm Bououchma livre ici une réflexion lucide, profondément humaine et résolument rassurante, destinée à tous les parents qui doutent, culpabilisent ou s'inquiètent pour l'avenir de leur enfant. A travers son parcours, les apports des neurosciences et de nombreux outils concrets, il démonte les grands mythes de la réussite scolaire et rappelle une vérité essentielle : un bulletin ne mesure ni l'intelligence, ni la valeur, ni le potentiel d'un enfant. Pourquoi la performance scolaire est-elle une illusion ? Pourquoi l'amour, le sentiment d'appartenance et le respect du rythme individuel devraient être les véritables moteurs de l'apprentissage ? Comment aider son enfant à apprendre à apprendre, sans l'écraser sous la pression ? Ce livre propose un changement de regard, une invitation à remettre l'enfant au centre du système, à l'accompagner sans le formater, et à faire de l'école un outil au service de son épanouissement et non l'inverse. Parce que l'échec scolaire n'existe pas. Parce que l'avenir d'un enfant ne se joue pas sur une moyenne générale. Votre enfant va y arriver. Et vous pouvez l'aider.

Par Naïm Bououchma
Chez Albin Michel

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Auteur

Naïm Bououchma

Editeur

Albin Michel

Genre

Education de l'enfant

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Arrêtez de stresser : votre enfant n'est pas foutu (même s'il n'est pas 1er de la classe)

Naïm Bououchma

Paru le 18/03/2026

288 pages

Albin Michel

18,90 €

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