Le Maître du safran

A la fin du xve siècle, un jeune aspirant tailleur de pierre s'initie aux secrets de l'art de construire, sous la tutelle du talentueux maître André qui l'a pris sous son aile. A la demande du seigneur du village, il part à la recherche d'un assassin. Il découvre alors que le commerce du safran attise avidité, complots et crimes. Le long de cette route qui le mène du Quercy jusqu'en Espagne, le jeune apprenti pénètre les arcanes de la confrérie des bâtisseurs, leur langage codé, leurs savoirs et leur spiritualité. Ce roman, à la fois parcours initiatique et enquête, propose une véritable immersion historique et politique dans le Quercy, l'Ariège, l'Aude et l'Espagne de la fin du Moyen Age, au moment de l'émergence d'un monde nouveau baigné des lumières de la Renaissance.