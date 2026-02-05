Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche
#Roman francophone

Le Maître du safran

Jean-Jacques Rouch

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
A la fin du xve siècle, un jeune aspirant tailleur de pierre s'initie aux secrets de l'art de construire, sous la tutelle du talentueux maître André qui l'a pris sous son aile. A la demande du seigneur du village, il part à la recherche d'un assassin. Il découvre alors que le commerce du safran attise avidité, complots et crimes. Le long de cette route qui le mène du Quercy jusqu'en Espagne, le jeune apprenti pénètre les arcanes de la confrérie des bâtisseurs, leur langage codé, leurs savoirs et leur spiritualité. Ce roman, à la fois parcours initiatique et enquête, propose une véritable immersion historique et politique dans le Quercy, l'Ariège, l'Aude et l'Espagne de la fin du Moyen Age, au moment de l'émergence d'un monde nouveau baigné des lumières de la Renaissance.

Par Jean-Jacques Rouch
Chez Privat

|

Auteur

Jean-Jacques Rouch

Editeur

Privat

Genre

Moyen Age

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Le Maître du safran par Jean-Jacques Rouch

Commenter ce livre

 

Le Maître du safran

Jean-Jacques Rouch

Paru le 05/02/2026

264 pages

Privat

19,90 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782708902831
9782708902831
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

La Grande Librairie : avant c'était mieux ? Un autre regard sur hier La classification des livres jeunesse proposée par le RN inquiète auteurs et éditeurs Pouvoir, restructurations, défiance : l’ère Olivennes commence chez Editis La Grande Librairie : quand les écrivains parlent de nos failles
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.