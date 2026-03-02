L'héritier de Sacha Tsarakis ; Un désir interdit ; Son ennemi pour amant

Intégrale de la série "Les Tsarakis" Ils sont frères et unis, dans les affaires comme dans la vie... L'héritier de Sacha Tsarakis Sacha. Ce prénom est gravé dans le coeur de Jo depuis cinq ans, depuis l'unique nuit qu'elle a passée dans les bras de son sublime Grec. Quel choc pour elle de le retrouver aujourd'hui sous les traits austères d'Alexandre Tsarakis, son patron ! Mais il y a pire encore : Jo redoute qu'il découvre son précieux secret... Un désir interdit Lisa est folle de joie. Durant six mois, elle travaillera aux côtés d'un architecte de renom... en Croatie ! Dès son arrivée à Jablanac, pourtant, elle déchante. Si le cadre splendide dépasse ses rêves les plus fous, l'homme qui l'a embauchée a malheureusement été évincé par Nikos Tsarakis, un magnat des affaires odieux... Son ennemi pour amant Se venger de l'homme qui a détruit sa famille et l'atteindre dans ce qu'il a de plus cher, c'est l'objectif de Theo Tsarakis. Pourtant, quand il rencontre la belle-fille de son ennemi pour tuer dans l'oeuf sa carrière de jeune photographe, il se sent déstabilisé. Juliet est pleine de charme, et innocente... Et s'il faisait plutôt d'elle sa maîtresse ? Romans réédités