Le tendre secret d'une infirmière ; Inévitable tentation

Le tendre secret d'une infirmière, Alison Roberts Depuis six ans, Abigail, infirmière et maman célibataire d'un petit Jack, porte en son coeur un lourd secret : elle n'a jamais révélé à Tom, le père de son fils, l'existence de ce dernier, préférant fuir Auckland pour se réfugier sur une petite île. Or, elle vient d'apprendre que Tom, médecin secouriste, est mandaté pour une mission sur l'île et qu'ils vont travailler ensemble... Et si le moment était venu pour elle de révéler à Tom qu'il est père ? Inévitable tentation, Scarlet Wilson Lorsqu'elle fait la connaissance de son nouveau patron, le Dr Gabriel Russo, Francesca a l'étrange impression de l'avoir déjà rencontré. Mais oui ! Le séduisant médecin dont sa meilleure amie était follement amoureuse, et qui lui a brisé le coeur, c'est lui ! Ce play-boy se croit probablement irrésistible, avec ses airs ténébreux et son regard de braise. Alors, peu importe qu'il soit son supérieur : Francesca ne résiste pas à l'envie de se confronter à lui... Romans réédités