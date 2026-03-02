Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche
#Roman francophone

Le tendre secret d'une infirmière ; Inévitable tentation

Scarlet Wilson, Alison Roberts

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Le tendre secret d'une infirmière, Alison Roberts Depuis six ans, Abigail, infirmière et maman célibataire d'un petit Jack, porte en son coeur un lourd secret : elle n'a jamais révélé à Tom, le père de son fils, l'existence de ce dernier, préférant fuir Auckland pour se réfugier sur une petite île. Or, elle vient d'apprendre que Tom, médecin secouriste, est mandaté pour une mission sur l'île et qu'ils vont travailler ensemble... Et si le moment était venu pour elle de révéler à Tom qu'il est père ? Inévitable tentation, Scarlet Wilson Lorsqu'elle fait la connaissance de son nouveau patron, le Dr Gabriel Russo, Francesca a l'étrange impression de l'avoir déjà rencontré. Mais oui ! Le séduisant médecin dont sa meilleure amie était follement amoureuse, et qui lui a brisé le coeur, c'est lui ! Ce play-boy se croit probablement irrésistible, avec ses airs ténébreux et son regard de braise. Alors, peu importe qu'il soit son supérieur : Francesca ne résiste pas à l'envie de se confronter à lui... Romans réédités

Par Scarlet Wilson, Alison Roberts
Chez Harlequin

|

Auteur

Scarlet Wilson, Alison Roberts

Editeur

Harlequin

Genre

Roman d'amour, roman sentiment

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Le tendre secret d'une infirmière ; Inévitable tentation par Scarlet Wilson, Alison Roberts

Commenter ce livre

 

Le tendre secret d'une infirmière ; Inévitable tentation

Scarlet Wilson, Alison Roberts

Paru le 02/03/2026

288 pages

Harlequin

7,90 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782280528726
9782280528726
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

La Grande Librairie : la littérature appelle à renouer avec le vivant Alain Soral condamné à 2 ans de prison ferme, avec mandat d’arrêt La Grande Librairie retourne en enfance, pour le meilleur et pour le pire Monsieur Le Prof devant les tribunaux : Flammarion “m'a totalement abandonné"
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.