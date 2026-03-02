Liés par un baiser - Le bébé d'une innocente - La dette de Monte-Carlo Prix choc Azur - 50% Liés par un baiser, Annie West Chaque nuit, Stéphanie se rappelle cette soirée où Damen Nicolaides l'a embrassée. Si ce baiser fiévreux l'a étourdie et bouleversée, elle a vite compris qu'il n'avait aucune signification pour son auteur. Humiliée, elle s'est alors juré de garder ses distances avec cet homme odieux. Pourtant, quand celui-ci lui propose un mariage de convenance, elle est tentée d'accepter... Le bébé d'une innocente, Jennie Lucas Il ne l'a jamais touchée, et pourtant elle porte son bébé... Enceinte de sept mois, Rosalie se résout à entreprendre un voyage en Italie. Là, dans un somptueux palazzo, vit Alex Falconeri, comte di Rialto - le père de son enfant, qu'elle n'a jamais rencontré. Si elle espère le convaincre de renoncer à ses droits parentaux, elle ne s'attend pas à l'attrait irrésistible qu'il exerce sur elle... La dette de Monte-Carlo, Caitlin Crews " Vous m'avez sauvée. " Si Julienne est de retour au Grand Hôtel de Monte-Carlo, c'est dans le but de rencontrer Cristiano Cassara. Dix ans plus tôt, l'homme d'affaires l'a tirée de la misère pour lui offrir une nouvelle vie - sans jamais rien demander en retour. Or, aujourd'hui qu'il pose sur elle ce regard intense qui a hanté ses nuits, elle sait comment lui payer sa dette... Romans réédités