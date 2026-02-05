80 Oiseaux du jardin

Les 80 oiseaux les plus courants de nos jardins, du Nord à la Méditerranée, du bord de mer à la montagne, présentés dans des fiches très détaillées : description, habitat, époque de présence, alimentation, reproduction, comportement... Rien n'est oublié ! Plus de 300 photos grand format pour une identification précise, montrant les oiseaux dans leur environnement et présentant des attitudes ainsi que des comportements variés. Une introduction pour se familiariser avec l'univers des oiseaux : morphologie, biologie, migration... Un lexique pour comprendre les termes d'ornithologie. Un espace dédié pour noter quand et où chaque espèce a été vue. Accueillir les oiseaux dans son jardin : leurs végétaux préférés, des plans de nichoirs et de mangeoires à construire, etc. Le plus : tous les conseils pour observer les oiseaux de son jardin sans les déranger.