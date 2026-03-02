Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche
#Roman francophone

Amoureux malgré tout

Teresa Carpenter, Stacy Connelly, Cathy Gillen Thacker

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
La famille qu'elle espérait, Teresa Carpenter "Et si Cole devenait mon papa ? " En entendant sa fille, Dani sent son coeur se serrer. Car cet homme est son rival. Celui qu'elle affrontera lors de la campagne pour les municipales. Comment faire comprendre à la petite Faith que son espoir est vain ? Et, surtout, comment se convaincre elle-même que Cole ne lui fait aucun effet ? Un orageux face-à-face, Stacy Connelly Ce n'est pas parce qu'elle le déteste qu'Allison est froide avec Zach Wilder. Au contraire, il lui a suffi d'un regard pour comprendre que Zach pourrait lui briser le coeur. C'est bien là le problème : si attentionné soit-il, Zach n'a pas l'intention de renoncer à sa vie de célibataire, tandis qu'elle rêve de fonder une famille... Seconde chance pour une famille, Cathy Gillen Thacker Mitzy fulmine. L'ambition de Chase lui avait fait perdre son travail dans la tannerie familiale et son futur mariage avec elle ! Et voilà qu'il revient et exige son pardon. Mais aujourd'hui Mitzy gère la tannerie, son travail d'assistante sociale et... ses quadruplés ! Elle n'a que faire d'un carriériste qui lui a brisé le coeur ! Romans réédités

Par Teresa Carpenter, Stacy Connelly, Cathy Gillen Thacker
Chez Harlequin

|

Auteur

Teresa Carpenter, Stacy Connelly, Cathy Gillen Thacker

Editeur

Harlequin

Genre

Roman d'amour, roman sentiment

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Amoureux malgré tout par Teresa Carpenter, Stacy Connelly, Cathy Gillen Thacker

Commenter ce livre

 

Amoureux malgré tout

Teresa Carpenter, Stacy Connelly, Cathy Gillen Thacker

Paru le 02/03/2026

496 pages

Harlequin

8,90 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782280526531
9782280526531
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

La Grande Librairie : la littérature appelle à renouer avec le vivant Alain Soral condamné à 2 ans de prison ferme, avec mandat d’arrêt La Grande Librairie retourne en enfance, pour le meilleur et pour le pire Monsieur Le Prof devant les tribunaux : Flammarion “m'a totalement abandonné"
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.