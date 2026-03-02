Amoureux malgré tout

La famille qu'elle espérait, Teresa Carpenter "Et si Cole devenait mon papa ? " En entendant sa fille, Dani sent son coeur se serrer. Car cet homme est son rival. Celui qu'elle affrontera lors de la campagne pour les municipales. Comment faire comprendre à la petite Faith que son espoir est vain ? Et, surtout, comment se convaincre elle-même que Cole ne lui fait aucun effet ? Un orageux face-à-face, Stacy Connelly Ce n'est pas parce qu'elle le déteste qu'Allison est froide avec Zach Wilder. Au contraire, il lui a suffi d'un regard pour comprendre que Zach pourrait lui briser le coeur. C'est bien là le problème : si attentionné soit-il, Zach n'a pas l'intention de renoncer à sa vie de célibataire, tandis qu'elle rêve de fonder une famille... Seconde chance pour une famille, Cathy Gillen Thacker Mitzy fulmine. L'ambition de Chase lui avait fait perdre son travail dans la tannerie familiale et son futur mariage avec elle ! Et voilà qu'il revient et exige son pardon. Mais aujourd'hui Mitzy gère la tannerie, son travail d'assistante sociale et... ses quadruplés ! Elle n'a que faire d'un carriériste qui lui a brisé le coeur ! Romans réédités