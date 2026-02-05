Un abri pour la nuit

En pleine tempête de neige, un petit renard roux, tremblant de froid, avance péniblement dans l'immensité blanche. Sur son dos, il porte un baluchon bringuebalant, soigneusement noué. Il part toquer à la porte de chaque habitant de la forêt et leur propose des douceurs à partager. Pourtant, méfiants ou effrayés par sa réputation de renard rusé, les animaux refusent un à un de l'héberger... Qui offrira un peu de chaleur à ce renardeau au grand coeur ? Et que peut bien contenir ce petit baluchon ?