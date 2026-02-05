Inscription
#Album jeunesse

Un abri pour la nuit

Angie Lugan

ActuaLitté
En pleine tempête de neige, un petit renard roux, tremblant de froid, avance péniblement dans l'immensité blanche. Sur son dos, il porte un baluchon bringuebalant, soigneusement noué. Il part toquer à la porte de chaque habitant de la forêt et leur propose des douceurs à partager. Pourtant, méfiants ou effrayés par sa réputation de renard rusé, les animaux refusent un à un de l'héberger... Qui offrira un peu de chaleur à ce renardeau au grand coeur ? Et que peut bien contenir ce petit baluchon ?

Par Angie Lugan
Chez Eyrolles

|

Auteur

Angie Lugan

Editeur

Eyrolles

Genre

Autres éditeurs (A à E)

Un abri pour la nuit

Angie Lugan

Paru le 05/02/2026

32 pages

Eyrolles

12,90 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

ActuaLitté
9782416024399
© Notice établie par ORB
