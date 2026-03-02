Coeur de cow-boy

Amoureuse d'un cow-boy, Diana Palmer Confiée, à la mort de ses parents, à son oncle chargé de gérer sa fortune, Fay est prête à tout pour échapper au mariage que celui-ci a prévu pour elle, et brûle de s'affranchir de sa pesante tutelle. C'est alors qu'elle tombe amoureuse de Donovan, un arrogant cow-boyà la réputation de don Juan, qui la prend sous son aile... Les prairies de la passion, Kathleen Eagle Lily n'avait jamais imaginé retourner un jour dans ce ranch perdu du Montana, qu'elle a quitté quatorze ans auparavant, seule, enceinte et effrayée. Ayant perdu son travail, elle revient chez son père avec sa fille Iris, le temps de trouver une solution. Et ce n'est pas Jack McKenzie, séduisant rancher, qui l'empêchera de repartir... Pour l'amour de Rose, Christine Wenger Pour l'amour de sa nièce Rose, Lisa respectera la dernière volonté de sa soeur : elle sera la tutrice de Rose avec Sully, cet insupportable cow-boy macho. Même si ça implique de devoir cohabiter avec cet homme toujours caché derrière son stetson, qui la scrute en silence... et avec un mélange de tendresse et d'espoir dans le regard. Romans réédités