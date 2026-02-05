Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche
#Essais

Les 5 types de personnes qui peuvent vous gâcher la vie

Olivier Vinet, Bill Eddy

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
ILS MENTENT, ACCUSENT, MANIPULENT... Vous connaissez quelqu'un dont l'humeur change de façon imprévisible ? Qui rejette systématiquement la faute sur les autres ? Qui use de manipulation ou d'accusations infondées ? Ces comportements ne sont pas anodins : ils peuvent révéler une personnalité hautement conflictuelle, caractérisée par des réactions extrêmes et une tendance à nourrir les tensions plutôt qu'à les apaiser. Qu'il s'agisse d'un collègue, d'un proche ou d'un partenaire, tomber sous l'emprise d'une telle personne peut s'avérer destructeur. Mais il existe des moyens de s'en protéger. Cet ouvrage essentiel vous aidera à : - repérer les signes permettant d'identifier les cinq types de personnalités hautement conflictuelles - narcissiques, borderlines, sociopathes, paranoïaques et histrioniques ; - adopter des stratégies efficaces pour limiter leur impact sur votre vie ; - préserver votre bien-être en évitant ou en interrompant toute interaction dangereuse ou stressante avec ces individus. Grâce à des conseils concrets et des témoignages saisissants, ce guide vous donne les clés pour détecter ces personnes toxiques avant qu'il ne soit trop tard... et surtout, pour ne pas devenir leur prochaine cible.

Par Olivier Vinet, Bill Eddy
Chez Eyrolles

|

Auteur

Olivier Vinet, Bill Eddy

Editeur

Eyrolles

Genre

Communication interpersonnelle

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Les 5 types de personnes qui peuvent vous gâcher la vie par Olivier Vinet, Bill Eddy

Commenter ce livre

 

Les 5 types de personnes qui peuvent vous gâcher la vie

Bill Eddy trad. Olivier Vinet

Paru le 05/02/2026

286 pages

Eyrolles

17,90 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782416023446
9782416023446
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

La Grande Librairie : avant c'était mieux ? Un autre regard sur hier La classification des livres jeunesse proposée par le RN inquiète auteurs et éditeurs Pouvoir, restructurations, défiance : l’ère Olivennes commence chez Editis La Grande Librairie : quand les écrivains parlent de nos failles
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.