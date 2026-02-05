Les 5 types de personnes qui peuvent vous gâcher la vie

ILS MENTENT, ACCUSENT, MANIPULENT... Vous connaissez quelqu'un dont l'humeur change de façon imprévisible ? Qui rejette systématiquement la faute sur les autres ? Qui use de manipulation ou d'accusations infondées ? Ces comportements ne sont pas anodins : ils peuvent révéler une personnalité hautement conflictuelle, caractérisée par des réactions extrêmes et une tendance à nourrir les tensions plutôt qu'à les apaiser. Qu'il s'agisse d'un collègue, d'un proche ou d'un partenaire, tomber sous l'emprise d'une telle personne peut s'avérer destructeur. Mais il existe des moyens de s'en protéger. Cet ouvrage essentiel vous aidera à : - repérer les signes permettant d'identifier les cinq types de personnalités hautement conflictuelles - narcissiques, borderlines, sociopathes, paranoïaques et histrioniques ; - adopter des stratégies efficaces pour limiter leur impact sur votre vie ; - préserver votre bien-être en évitant ou en interrompant toute interaction dangereuse ou stressante avec ces individus. Grâce à des conseils concrets et des témoignages saisissants, ce guide vous donne les clés pour détecter ces personnes toxiques avant qu'il ne soit trop tard... et surtout, pour ne pas devenir leur prochaine cible.