Le jeu de la passion ; Un ranch en Arizona

Reese Ryan, Stella Bagwell

Le jeu de la passion, Reese Ryan De retour dans sa ville natale, Renee découvre avec stupeur que son nouveau voisin est Cole Abbott, son amour de jeunesse qui l'a éconduite autrefois. Pire, il lui fait toujours autant d'effet ? ! Résolue à prouver qu'elle n'est plus la jeune fille naïve de l'époque, Renee propose à Cole une liaison sans attache. Mais la passion s'en mêle, et elle se rend compte qu'elle a mis son coeur en danger... Un ranch en Arizona, Stella Bagwell Même dans ses rêves les plus fous, jamais Tessa n'aurait pensé hériter d'un ranch en Arizona. Lorsqu'elle s'y rend, elle se sent immédiatement chez elle - en paix. Or, l'apparition de Joseph Hollister, son nouveau voisin, vient bousculer sa toute nouvelle quiétude. Déjà, Tessa redoute de baisser sa garde et de tomber sous le charme de cet homme aux yeux dorés... Romans réédités

Chez Harlequin

Auteur

Reese Ryan, Stella Bagwell

Editeur

Harlequin

Genre

Roman d'amour, roman sentiment

Le jeu de la passion ; Un ranch en Arizona

Reese Ryan, Stella Bagwell

Paru le 02/03/2026

320 pages

Harlequin

8,50 €

