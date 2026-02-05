Inscription
Trouver le bon job grâce aux chasseurs de têtes

Laurent Mareschal, Hervé Bommelaer

Vous êtes en transition de carrière ou souhaitez détecter une nouvelle opportunité professionnelle. Avez-vous pensé à activer un levier puissant, mais souvent mal connu : les chasseurs de têtes ? Ces professionnels constituent des alliés décisifs pour décrocher le bon job. Mais encore faut-il comprendre leurs codes, leurs attentes et leurs méthodes. Car approcher un chasseur de têtes sans préparation, c'est risquer de se fermer des portes de manière irréversible et de gâcher bêtement de précieuses opportunités de rebond professionnel. Vous trouverez dans cet ouvrage des conseils concrets et immédiatement applicables pour : - comprendre comment fonctionnent les chasseurs de têtes et être naturellement repéré par eux ; - les approcher efficacement ; - réussir vos entretiens et bâtir une relation durable et gagnante. Aujourd'hui, savoir travailler avec les chasseurs de têtes n'est plus une option, c'est un facilitateur et un accélérateur de réussite.

Chez Eyrolles

Recherche d'emploi

Paru le 05/02/2026

176 pages

22,00 €

9782416023163
