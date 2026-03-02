Dans le lit de son ennemi ; Pour un baiser de lui

Dans le lit de son ennemi, Maureen Child Quand Henry Porter acquiert le manoir qu'elle convoitait, Amanda Carey déclare la guerre à son ancien amant et actuel rival en affaires. Afin de percer ses secrets pour mieux l'attaquer, elle se fait embaucher chez lui en tant qu'employée de maison. Mais Henry la reconnaît... et l'invite dans son lit ! Prise au piège de ce jeu dangereux, Amanda ressent toujours une incompréhensible attirance pour celui qui l'a trahie... Pour un baiser de lui, Joanne Rock Blair Wescott, nouvelle recrue chez Deschamps Cosmetics, est-elle une espionne industrielle ? Lucas, l'héritier de la société, est résolu à le découvrir... en séduisant la jeune femme ! Mais, alors qu'il se rapproche d'elle, il craint de perdre toute lucidité. Car les doux baisers de Blair le détournent de sa mission... Romans réédités